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среда, 09 июня 2021 17:04

РФ запретила отождествлять СССР с нацистской Германией

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РФ запретила отождествлять СССР с нацистской Германией
Госдума РФ приняла закон о СССР. Фото: iStock

Госдума РФ в третьем, последнем чтении приняла закон о запрете публично отождествлять цели, решения, действия руководства, военных СССР и нацистской Германии, а также европейских союзников.

Соответствующий закон разместили на сайте госдумы.

Нижняя палата российского парламента таким образом приняла закон, запрещающий "отождествление целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси, установленными приговором международного военного трибунала".

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Также закон запрещает отрицание "решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарную миссию СССР при освобождении стран Европы".

Запрет распространили на публичные выступления, произведения, СМИ, интернет. Пока неизвестно, какое наказание последует за нарушение закона.

Госдума России в последнем чтении приняла законопроект против "Фонда борьбы с коррупцией", который основал оппозиционный политик Алексей Навальный.

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