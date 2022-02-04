РФ привезла в Беларусь зенитно-ракетный комплекс: показали фото и видео

Дивизион зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" прибыл на полигон в Брестской области Белоруссии из Восточного военного округа РФ.

А в Воронежской области России, примыкающей к восточной границе Украины, прошли учения для авиации и противовоздушной обороны, сообщило министерство обороны РФ.

"Дивизион зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа РФ, задействованный в проверке сил реагирования Союзного государства, прибыл на полигон в Брестской области Беларуси", - говорится в сообщении.

Автор: скриншот с видео Россия привезла в Беларусь ЗРК С-400 "Триумф"

Подразделения ПВО преодолели более 9 тыс. км из пункта постоянной дислокации, расположенного в Хабаровском крае.

Россияне проводят маскировку и готовят технику к "заступу на боевое дежурство с ПВО в составе Единой региональной системы ПВО Беларуси и России".

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В Воронежской области РФ военнослужащие Западного военного округа России провели двусторонние тактические учения войск противовоздушной обороны и оперативно-тактической авиации.

К учениям по отражению налета авиации привлекли более 500 военнослужащих, более 40 единиц вооружения и техники.

А расчеты зенитных ракетных систем С-300ПМ2 "Фаворит" отразили массированный ракетный удар условного противника. Налет условного противника имитировали самолеты Су-34, Су-30СМ и МиГ-31.

Здесь было задействовано 80 единиц вооружения, военной, специальной и авиационной техники, а также комплексы ПВО С-300.

Российские войска в Беларуси, оккупированном Крыму и западных областях России показали на спутниковых фото. Там ставят палатки и увеличивают количество военной техники, в том числе ракетных комплексов "Искандер-М". На многих полигонах были выявлены признаки учебного применения артиллерии и техники.