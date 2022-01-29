РФ отправила в Беларусь рекордное количество военных эшелонов

В рамках общих учений "Союзная решимость 2022", которые стартуют 10 февраля, Россия перебросила на обучение в Беларусь зенитные ракетно-пушечные комплексы Панцирь-С.
Дивизион Панцирей-С включает в себя 12 боевых машин, каждая из которых может нести по 12 зенитных ракет в транспортно-пусковых контейнерах. Об этом сообщают в Минобороны РФ.
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"Очередной железнодорожный эшелон доставил на станцию разгрузки зенитный ракетно-пушечный дивизион Панцирь-С Восточного военного округа", - говорится в сообщении.
После разгрузки личный состав совершит марш в заданные районы, где оборудует позиции и вступит в учебно-боевое дежурство в составе Единой региональной системы ПВО Беларуси и России.
К совместным военным учениям "Союзная решительность" планируют привлечь ряд воинских частей Восточного военного округа ВС РФ, сообщали российские СМИ.
"Военные учения" являются лишь прикрытием для опрокидывания в Беларусь войск и техники РФ с целью атаки Украины с севера, заявили в США.
Российские войска, перебрасываемые из Сибири и Дальнего Востока на запад, находятся уже в 40 км от российско-украинской границы. Об этом стало известно по расследованию 20 января. Речь идет не только о технике РФ, но и военнослужащих в большом количестве, "командировка" которых может длиться шесть-девять месяцев и дольше.
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