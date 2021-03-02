РФ обвинили в активном распространении дезинформации по всему миру

Россия распространяет фейки - ЕС. Фото: Reuters

Дезинформация в последнее время превратилась в проблему "индустриального масштаба" в мире, во многом из-за России.

РФ все время усиливает кампании по распространению фейков, чтобы очернить демократические принципы Европейского Союза и ослабить его, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель на слушаниях комитета Европарламента по иностранному вмешательству в демократические процессы.

"Есть субъекты, такие как Россия, которые распространяют и усиливают ложную или вводящую в заблуждение информацию с намерением подорвать доверие, очернить нашу демократическую репутацию или ослабить наши международные союзы", – сказал Боррель.

"Россия либо пыталась дискредитировать западные вакцины и производителей вакцин, продвигая свою собственную, либо предлагала свою на льготных условиях третьим странам для получения геополитических рычагов... Прокремлевские СМИ много писали о предполагаемых побочных эффектах людей, и даже смертях после вакцинации Pfizer/BioNTech", – негодует Боррель.

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В Бельгии появились фейковые вакцины от коронавируса, большинство из которых имеют российское происхождение.