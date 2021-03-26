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пятница, 26 марта 2021 18:47

Режим Лукашенко запретил книгу о белорусах на Донбассе

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Режим Лукашенко запретил книгу о белорусах на Донбассе
Книгу "Белорусский Донбасс" суд признал экстремистской. Фото: "Еспресо"

Книгу "Белорусский Донбасс" суд Октябрьского района Минска признал экстремистской.

Ее написали журналисты телеканала "Белсат" Екатерина Андреева и ее муж Игорь Илляш, сообщает DW.

В книге говорится о белорусах по разных сторонах фронта. Журналисты рассказали об незаконном бизнесе белорусских компаний, в том числе государственных, с фирмами, которые финансируют терроризм. Рассказывают об участии самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко у ньому.

Андрееву приговорили к 2-м годам колонии.

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Также назначили судебное заседание по делу журналиста Романа Васюковича, который привез книгу в Беларусь.

В Беларуси суды вынесли приговоры более 100 лицам, которых обвинили в "насильстве или угрозах его применения в отношении сотрудников внутренних дел или их близких". Об этом сообщила Генеральная прокуратура Беларуси.

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