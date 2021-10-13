Режим Лукашенко выдвинул Тихановской и Латушко новые обвинения

Белорусских оппозиционеров обвинили в присвоении власти должностного лица. Фото: Reuters

Белорусский режим открыл еще одно уголовное дело в отношении оппозиционеров Светланы Тихановской и Павла Латушко.

Обвинение касается присвоения звания или власти должностного лица, заявил начальник центрального аппарата Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович.

"Обвиняемые, Тихановская и Латушко, по согласованию совместно с другими участниками заговора в нарушение требований Конституции Беларуси создали псевдоорганы государственной власти, управления и представительства Республики Беларусь за рубежом. И, продолжая свои преступные действия, вступили в переговоры с представителями иностранных государств, международных организаций" , - сказал он.

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Статья предусматривает наказание от общественных работ до двух лет заключения.

9 августа 2020 года, в Беларуси начались массовые протесты из-за сфальсифицированных президентских выборов. На них победила оппозиционерка Светлана Тихановская, но она вынуждена была покинуть страну. Диктатор Александр Лукашенко сфальсифицировал выборы и стал самопровозглашенным президентом.