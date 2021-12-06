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понедельник, 06 декабря 2021 14:08

Режим Лукашенко хочет ограничить ввоз европейских товаров

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Режим Лукашенко хочет ограничить ввоз европейских товаров
У Лукашенко готовят ответные санкции. Фото: Reuters

Правительство Беларуси запретило ввоз ряда товаров из государств, применяющих санкции против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Заявление об этом разместили на сайте МИД Беларуси.

"Правительство Республики Беларусь приняло решение о введении запрета на ввоз на территорию страны ряда товаров, происходящих из государств, применяющих незаконные антибелорусские санкции. Соответствующее постановление будет подписано в кратчайшие сроки", - говорится в заявлении.

В Минске пообещали принять меры в отношении авиаперевозчиков из Европейского союза и Великобритании в ответ на санкции.

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В заявлении говорится, что Беларусь продолжит "реализацию союзных программ и укрепление экономической интеграции с Российской Федерацией, а также налаживание крепких торгово-экономических связей с партнерами по ЕАЭС и странами "дальней дуги".

30 ноября самопровозглашенный президент Беларуси, диктатор Александр Лукашенко назвал украинский Крым "российским".

Также заявил, что имеет "полное право" на посещение Крыма и назвал полуостров "своим".

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