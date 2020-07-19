Reuters выпустил репортаж о войсках РФ в Крыму, "забыв" об оккупации

 
Ексклюзивы
1/5
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2583
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
1 Просмотров: 864
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
1 Просмотров: 621
Кредиты, доллар и инфляция: какие задачи стоят перед новым главой НБУ
Кредиты, доллар и инфляция: какие задачи стоят перед новым главой НБУ
Просмотров: 252
Профессиональный банкир, но без опыта в вопросах курсовой политики - что известно о новом главе Нацбанка
Профессиональный банкир, но без опыта в вопросах курсовой политики - что известно о новом главе Нацбанка
Просмотров: 594
Как повлияет на коммунальные счета открытия рынка газа в Украине
Как повлияет на коммунальные счета открытия рынка газа в Украине
Просмотров: 459
Как Википедию превращают в источник черного политического пиара
Как Википедию превращают в источник черного политического пиара
Просмотров: 351
Состав населения в Крыму стремительно меняется - правозащитница
Состав населения в Крыму стремительно меняется - правозащитница
1 Просмотров: 4770
"Уже едешь, сынок, домой" - в Киеве попрощались с Героем Украины Тарасом Матвеевым
"Уже едешь, сынок, домой" - в Киеве попрощались с Героем Украины Тарасом Матвеевым
Просмотров: 6669
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1134
Фото
Все фото
6
5
4
11
6
В Белоруссии на аукционе продают &quot;юридическое дело&quot; Януковича
В Белоруссии на аукционе продают "юридическое дело" Януковича
На открытие &quot;Диснейленда&quot; тысячи людей пришли с фальшивыми приглашениями
На открытие "Диснейленда" тысячи людей пришли с фальшивыми приглашениями
Остался 2-летний сын: показали фото 26-летней украинки, которую зарезали в Польше
Остался 2-летний сын: показали фото 26-летней украинки, которую зарезали в Польше
Более 200 задержанных и автозаки на улицах: в Беларуси &quot;отлавливают&quot; митингующих
Более 200 задержанных и автозаки на улицах: в Беларуси "отлавливают" митингующих
Не хватает ягод и сыра – украинка рассказала об особенностях жизни в Африке
Не хватает ягод и сыра – украинка рассказала об особенностях жизни в Африке
Видео
Все видео
Министр обороны "поймал леща" в лицо во время учений
Министр обороны "поймал леща" в лицо во время учений
2020-й год расстраивает далее - загорелся Собор Петра и Павла
2020-й год расстраивает далее - загорелся Собор Петра и Павла
В США горел десантный корабль: видео пожара
В США горел десантный корабль: видео пожара
Митинги в Хабаровске: ОМОН готовится защищать правительство
Митинги в Хабаровске: ОМОН готовится защищать правительство
Фанаты заподозрили, что на Бритни Спирс давит ее опекун
Фанаты заподозрили, что на Бритни Спирс давит ее опекун
Интервью
1/5
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1134
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 4914
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1413
Кто будет председателем Нацбанка
Кто будет председателем Нацбанка
Просмотров: 1908
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
3 Просмотров: 3564
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
17 июля 2020
Просмотров: 360
Вашингтон має постати з любові
Запорозькі козаки ставили сигнальні вежі. На узвиш­шях, за 5–10 кілометрів одна від одної. Коли з'являвся ворог або приходила інша біда, що ...
воскресенье, 19 июля 2020 09:42

Reuters выпустил репортаж о войсках РФ в Крыму, "забыв" об оккупации

  Комментировать
Reuters выпустил репортаж о войсках РФ в Крыму, &quot;забыв&quot; об оккупации
Корреспондент Reuters не вспомнил об оккупации. Фото: sobytiya.info

Информационное агентство Reuters рассказало об обучении российских военных в Крыму, не говоря об оккупации полуострова.

Материал, о котором идет речь, вышел 11 июля и посвящен теме гендерного равенства в российских ВМС и в целом в России. Об этом пишет "Украинская правда".

В новости говорится о том, что российский военный катер впервые осуществил патрулирование в Черном море с командой, которая полностью состояла из женщин-военных, готовясь к празднованию Дня ВМС РФ 26 июля. Далее в материале цитируют девушек, которые объясняют свою мотивацию быть во флоте, и объясняют, что армия Российской Федерации и флот до сих пор остается "неженской" сферой, где женщинам просто получать больше полномочий и возможностей.

В новости нигде не упомянуто, что военные, о которых говорится в материале, базируются в оккупированном Крыму. В то же время, в начале текста указано местонахождение репортера - "Севастополь, Крым", что позволяет предполагать, что освещаемые события происходят именно в Севастополе. Примечательно, что "Севастополь, Крым" упомянуто без указания, к территории которой из государств принадлежит полуостров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Состав населения в Крыму стремительно меняется - правозащитница

Россия оккупировала Крым в 2014 году. Международное сообщество наложило на страну экономические санкции за оккупацию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Reuters выпустил репортаж о войсках РФ в Крыму, "забыв" об оккупации». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июля

Найденный камень стал ключом к разгадке иероглифов

Нашел клад века: невероятная история американского "охотника за сокровищами

Самое читаемое
Тела и обломки машин разбросало по дороге: новые фото с места аварии с 6 погибшими
Тела и обломки машин разбросало по дороге: новые фото с места аварии с 6 погибшими
8
 Просмотров: 9288
Сексуальная и зажигательная: соблазнительные фото горячей спортсменки
Сексуальная и зажигательная: соблазнительные фото горячей спортсменки
11
 Просмотров: 8523
Антиукраинское выступление нардепа из ОПЗЖ разозлило фракции и группы. Требуют следственных действий
Антиукраинское выступление нардепа из ОПЗЖ разозлило фракции и группы. Требуют следственных действий
 1 Просмотров: 7101
Увеличили требования по стажу: когда можно будет выйти на пенсию
Увеличили требования по стажу: когда можно будет выйти на пенсию Просмотров: 6912
Российская фигуристка выбросилась из окна
Российская фигуристка выбросилась из окна Просмотров: 5301
Мир
Трамп заменил встречи с избирателями телефонными конференциями
Трамп заменил встречи с избирателями телефонными конференциями
26 против половины человечества. В ООН посчитали деньги самых богатых
26 против половины человечества. В ООН посчитали деньги самых богатых Просмотров: 162
Не заклеивайте веб-камеры на MacBook – Apple обратилась к пользователям
Не заклеивайте веб-камеры на MacBook – Apple обратилась к пользователям Просмотров: 612
Африка разваливается на две части
Африка разваливается на две части Просмотров: 783
НАТО должно сдерживать Россию – Пентагон
НАТО должно сдерживать Россию – Пентагон Просмотров: 207
Больше всего комментируют
3
Судье Павлу Вовку объявили подозрение в захвате власти - место его пребывания неизвестно
2
Кадыров-Зеленскому: "Вам придется ответить передо мной!"
1
На похоронах патриарха жестоко избили священников и верующих
1
"Слуга" Гетманцев назвал "фашистами" тех, кто выступает в защиту украинского языка
1
Антиукраинское выступление нардепа из ОПЗЖ разозлило фракции и группы. Требуют следственных действий
Голосов: 49
Голосование Останется ли Алексей Михайличенко главным тренером киевского "Динамо" после окончания сезона?
  • 1) да, Суркіс прикажет ему готовить команду к квалификации Лиги чемпионов
  • 2) нет, тренер убедит президента клуба и вернётся в кресло спортивного директора
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua