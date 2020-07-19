Reuters выпустил репортаж о войсках РФ в Крыму, "забыв" об оккупации

Корреспондент Reuters не вспомнил об оккупации. Фото: sobytiya.info

Информационное агентство Reuters рассказало об обучении российских военных в Крыму, не говоря об оккупации полуострова.

Материал, о котором идет речь, вышел 11 июля и посвящен теме гендерного равенства в российских ВМС и в целом в России. Об этом пишет "Украинская правда".

В новости говорится о том, что российский военный катер впервые осуществил патрулирование в Черном море с командой, которая полностью состояла из женщин-военных, готовясь к празднованию Дня ВМС РФ 26 июля. Далее в материале цитируют девушек, которые объясняют свою мотивацию быть во флоте, и объясняют, что армия Российской Федерации и флот до сих пор остается "неженской" сферой, где женщинам просто получать больше полномочий и возможностей.

В новости нигде не упомянуто, что военные, о которых говорится в материале, базируются в оккупированном Крыму. В то же время, в начале текста указано местонахождение репортера - "Севастополь, Крым", что позволяет предполагать, что освещаемые события происходят именно в Севастополе. Примечательно, что "Севастополь, Крым" упомянуто без указания, к территории которой из государств принадлежит полуостров.

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Россия оккупировала Крым в 2014 году. Международное сообщество наложило на страну экономические санкции за оккупацию.