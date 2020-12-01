Рестораторы объявили голодовку из-за карантина

Количество зарегистрированных безработных в Португалии в октябре выросла на 34,5% по сравнению с прошлым годом. Фото: pinterest.com

Девять владельцев ресторанов, баров и ночных клубов объявили пятидневную голодовку в знак протеста против коронавирусных ограничений.

Рестораторы собрались в Португалии у здания парламента, сообщает агентство Reuters.

По их словам, заведения не удержатся на плаву без финансовой поддержки во время кризиса.

Протестующие разбили палатки и употребляют только воду, чай и кофе. Они заявили, что не будут есть, пока с ними не встретятся премьер-министр и министр экономики.

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Онлайн-петиция движения, которая стоит за протестом, набрала уже почти 45 тыс. подписей.

В качестве компенсации за ограничения, действующие на выходные, правительство предложило ресторанам 20% от их среднего дохода в период с января по октябрь этого года. Владельцы говорят, что этого недостаточно.

Бары и ночные клубы были закрыты в Португалии с марта по май. С 8 ноября на большей части территории страны действует комендантский час и карантин выходного дня. Эти меры разозлили рестораторов.