Рестораторы объявили голодовку из-за карантина

Девять владельцев ресторанов, баров и ночных клубов объявили пятидневную голодовку в знак протеста против коронавирусных ограничений.
Рестораторы собрались в Португалии у здания парламента, сообщает агентство Reuters.
По их словам, заведения не удержатся на плаву без финансовой поддержки во время кризиса.
Протестующие разбили палатки и употребляют только воду, чай и кофе. Они заявили, что не будут есть, пока с ними не встретятся премьер-министр и министр экономики.
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Онлайн-петиция движения, которая стоит за протестом, набрала уже почти 45 тыс. подписей.
В качестве компенсации за ограничения, действующие на выходные, правительство предложило ресторанам 20% от их среднего дохода в период с января по октябрь этого года. Владельцы говорят, что этого недостаточно.
Бары и ночные клубы были закрыты в Португалии с марта по май. С 8 ноября на большей части территории страны действует комендантский час и карантин выходного дня. Эти меры разозлили рестораторов.
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