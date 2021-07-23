Рестораны, кинотеатры, спортзалы будут открыты только для вакцинированных

Около половины итальянцев в настоящее время полностью вакцинированы / Reuters

Италия вводит обязательный сертификат вакцинации против Covid-19 с 6 августа. Это пока что последняя страна в Европе, которая объявила о такой схеме.

Этот шаг позволит лицам в возрасте от 12 лет и старше, получившим хотя бы один укол вакцины, получить доступ к целому ряду публичных мест, включая закрытые рестораны, кинотеатры и тренажерные залы. Об этом пишет ВВС.

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Однако после разногласий внутри правящей коалиции проездной для транспорта не вакцинированным не понадобится.

Вирус снова набирает обороты в Италии из-за Delta-варианта. Число новых случаев заболевания удвоилось за последнюю неделю, и в четверг было зарегистрировано более 5 тыс. случаев заражения. Около половины итальянцев уже полностью вакцинированы.

С момента начала вспышки в Италии было подтверждено более 4,3 млн случаев инфицирования, из них почти 128 тыс. смертей, связанных с Covid-19.

Премьер-министр Италии Марио Драги осудил политиков правого направления, которые отговаривали молодых людей от вакцинации. Он сказал, что это призыв к смерти.

По состоянию на 23 июля коронавирусом в мире заразились свыше 193,4 млн человек, а летальных случаев зафиксировали свыше 8,7 тыс.