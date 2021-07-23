"Дельта" в Германии. Страна готовятся к жесткому карантину

"Дельта" распространяется Германией. Фото: slovoidilo.ua

В Германии готовятся к введению более жестких карантинных мероприятий.

"Уже сейчас можно готовиться к тому, чтобы снова ввести дополнительные меры. Некоторые земли уже приняли соответствующие постановления", - сообщила канцлер Германии Ангела Меркель на ежегодной большой летней пресс-конференции, передает "РИА Новости".

"Заболеваемость снова растет в последние дни с вызывающей беспокойство динамикой. Это вызвано дельта-вариантом", - отметила Меркель.

Это требует дальнейшего соблюдения мер безопасности (ношения масок, соблюдения дистанции, регулирование тестирование). Канцлер призвала граждан страны активнее вакцинироваться от COVID-19, отметив, что чем больше будет привито людей, тем больше свобод будет у всех жителей страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина не готова к новому штамму коронавируса

В Украине врачи предусматривают вспышку индийского штамма коронавируса Delta, когда люди будут возвращаться после летних отпусков. Об этом заявила заслуженная врач-епидемиолог Украины Людмила Мухарская. Любой штамм, который возник в другой стране, точно попадет на украинские территории, отметила она. На сегодня в столичной Александровской больницы первичным тестированием выявлено 6 случаев Covid-19 штамма "Дельта".