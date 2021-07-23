За сутки коронавирус убил более 8 тыс. человек

По состоянию на 23 июля коронавирусом в мире заразились свыше 193,4 млн человек, а летальных случаев зафиксировали свыше 8,7 тыс. За последние сутки в Украине обнаружили 763 новых больных коронавирусом. Из них детей – 57, медработников – 15.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (226), Донецкой (79), Харьковской (67), Днепропетровской (39) и Херсонской (37) областях. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 247 419 человек. Умерли 52 811 пациентов, из них 21 – за последние сутки. Выздоровели 2 183 642 человека, за последние сутки – 639, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 40 057 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 18 411, ИФА – 7 630. Также сделали 14 016 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 11,2 млн ПЦР-тестирований.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 226 случаев;

Винницкая область - 8 случаев;

Волынская область - 5 случаев;

Днепропетровская область - 39 случаев;

Донецкая область - 79 случаев;

Житомирская область - 13 случаев;

Закарпатская область - 5 случаев;

Запорожская область - 26 случаев;

Ивано-Франковская область - 10 случаев;

Киевская область - 21 случай;

Кировоградская область - 1 случай;

Луганская область - 27 случаев;

Львовская область - 18 случаев;

Николаевская область - 18 случаев;

Одесская область - 35 случаев;

Полтавская область - 21 случай;

Ровенская область - 10 случаев;

Сумская область - 26 случаев;

Тернопольская область - 8 случаев;

Харьковская область - 67 случаев;

Херсонская область - 37 случаев;

Хмельницкая область - 19 случаев;

Черкасская область - 19 случаев;

Черновицкая область - 22 случая;

Черниговская область - 3 случая.

Автор: worldometers.info

Всего за время пандемии в мире умерли более 4,1 млн человек, выздоровели от недуга - 175 млн. За сутки диагностировали более 564 тыс. новых случаев Covid-19. Больше всего заболевших выявили в США, Бразилии и Индонезии.

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Миром ширится штамм коронавируса под названием Lambda, который впервые обнаружили в Перу. Мутацию начали фиксировать с декабря 2020 года. Заражение Lambda регистрируют все чаще и в новых регионах. В то же время появились подтвержденные данные о способности мутации влиять на признаки коронавируса.