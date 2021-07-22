Китай остро отреагировал на расследование ВОЗ о происхождении Covid-19

ВОЗ планирует проверить лаборатории в Ухане, рядом с которыми были зарегистрированы первые случаи заражения. Фото: pixabay.com

Китай не будет следовать плану Всемирной организации здравоохранения во время второго этапа расследования о происхождении пандемии коронавируса.

ВОЗ демонстрируют "высокомерие в отношении науки", заявил заместитель председателя Госкомитета здравоохранения КНР Цзэн Исинь, пишет Reuters.

"Надеемся, ВОЗ серьезно рассмотрит предложения китайских экспертов и начнет исследовать происхождение вируса без политического вмешательства", - сказал он.

ВОЗ планирует проверить лаборатории в Ухане, рядом с которыми регистрировали первые случаи заражения Covid-19, за что Китай обвинил организацию в "политическом позерстве".

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На прошлой неделе генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреесус призвал Китай к открытому сотрудничеству. Тем временем Китай может казнить ученых, работавших в Уханьском институте вирусологии, а затем обвинить их в утечке Covid-19 из лаборатории. По мере того, как усиливается давление на Пекин с целью выяснить происхождение коронавируса, Китай может начать собственный поиск "виновных" возможной утечки. Коронавирус заразил более 183 млн человек и убил почти 4 млн в мире.