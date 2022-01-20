Ресторан принимал вместо Covid-сертификатов фотографии собак

В заведение впускали посетителей, которые предъявляли фото собак. Фото: pixabay.com

В канадской провинции Альберта ресторан в городе Ред-Дир принимал у посетителей фотографии собак вместо Covid-сертификатов.

Когда об этом узнали чиновники, заведение пришлось временно закрыть, пишет CBC.

"Руководству службы здравоохранения Альберты 11 января поступили жалобы, относительно ресторана The Granary. Заведение впускало посетителей, которые предъявляли фото собак, а не сертификаты о прививках", - говорится в сообщении.

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Чиновники отправили в заведение двух подставных клиентов. Оба смогли зайти в ресторан и пообедать там, показав фото собаки и личное удостоверение. Работники ресторана использовали при этом планшеты, делая вид, что сканируют QR-код.

Заведение обязали временно прекратить принимать посетителей. 18 января после проведения обучения персонала постановление отменили, а заведение смогло возобновить свою работу.

В Украине сократили срок действия Covid-сертификата после двух доз вакцины с 365 до 270 дней. Также Кабмин утвердил порядок формирования Covid-сертификатов на основании бустерной дозы. После третьей дозы сертификат тоже будет действовать 270 дней.