Республиканец Шварценеггер назвал Трампа худшим президентом в истории США

Американский актер и бывший губернатор-республиканец штата Калифорния Арнольд Щварценеггер назвал действующего главу США Дональда Трампа худшим президентом в истории Америки.

Об этом знаменитость сообщил с помощью видео в Twitter.

Шварценеггер на ролике появился за письменным столом, на котором лежал меч из фильма "Конан-варвар". Роль в этой ленте принесла актеру славу.

"Президент Трамп пытался изменить результаты честных выборов. Он пытался организовать государственный переворот, убеждая людей во лжи. Трамп провалился как лидер. Он запомнится как самый худший президент в истории", - прокомментировал актер.

Бывший губернатор Калифорнии также обратился к новоизбранному президенту Джо Байдену и пожелал ему удачи на посту главы государства.

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5