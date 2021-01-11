Республиканцы заблокировали быстрое устранение Трампа

Республиканцы заблокировали быстрое рассмотрение законопроекта об импичменте Трампу. Фото: Reuters

Республиканцы заблокировали законопроект об отстранении президента США Дональда Трампа с должности с помощью 25-й поправки Конституции.

Демократы внесут резолюцию на полное голосование во вторник. Об этом сообщает CNN.

Демократы также заявили, что у них хватает голосов, чтобы принять законопроект об импичменте.

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Член Палаты представителей Дэвид Чичиллине отметил, что у них "есть голоса, чтобы принять" статьи об импичменте Трампу. Он ожидает, что демократы "получат поддержку со стороны республиканцев".

"Я считаю, что президент должен быть немедленно отстранен от должности", - сказал политик.

Текст резолюции об импичменте действующего президента США Дональда Трампа опубликовала Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов. Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу.