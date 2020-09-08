Решение задержать Колесникову было правильным - Лукашенко

Лукашенко сказал, что немного засиделся во власти. Фото: БЕЛТА

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко заявил, что задержание члена Координационного совета Марии Колесниковой было правильным решением. Он сказал, что Колесникова собиралась бежать к сестре в Украину.

Об этом он сообщил российским пропагандистам на пресс-конференции в Минске.

Во время разговора он также отметил, что немного "пересидел во власти".

"Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но утюга и чайника. Но только я сейчас могу защитить Беларусь", - сказал Лукашенко.

Он также прокомментировал свое появление с автоматом: "Я никуда не убежал и буду защищать мою страну до конца".

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Лукашенко отметил, что готов провести Конституционную реформу, а также не исключает возможности досрочных президентских выборов.

Утром 8 сентября члена Координационного совета Марию Колесникову задержали при пересечении границы с Украиной. 7 сентября неизвестные в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Также на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов. СМИ сообщали, что белорусские оппозиционеры Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков пересекли границу с Украиной.