Репрессии в Беларуси: тело оппозиционера отдали из колонии с разбитой головой

Фото: Ольга Буковская

Родные белорусского оппозиционера 50-летнего Витольда Ашурока утверждают, что его замучили в тюрьме. Мужчина скончался в Шкловской колонии 21 мая.

19 сентября в прошлом году Ашурока задержали на автовокзале в городе Лида, когда возвращался с акции протеста против режима самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко, пишет русская служба ВВС.

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18 января оппозиционера приговорили к пяти годам колонии по двум статьям: об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, и насилии или угрозе применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел". Правозащитники признали Витольда Ашурока политзаключенным.

В изоляторе держался хорошо, на здоровье не жаловался, постоянно писал письма, рассказывают родные. Во время последнего свидания с братом в феврале этого года был в хорошем настроении. В начале мая его этапировали в колонию. Последнее письмо от него датировано 25 апреля. В нем рассказал, что на политзаключенных нашивают специальные желтые отличия на форму.

Когда письма перестали приходить, родные забеспокоились. Отправили в колонию адвоката, а через неделю на свидание должен был поехать брат. За три дня до его визита позвонили и сказали, что Витольд умер. В здании судмедэкспертизы, куда родные и друзья приехали забрать тело через четыре дня после официальной даты смерти, их ждал ОМОН. Семья получила изможденное тело с многочисленными следами побоев. Голова выше носа была обмотана плотным слоем бинта, даже глаз не было видно.

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В морге объяснили, что тело упало, потому замотали голову. А следователи заявил, что он сам упал при жизни и разбил голову об унитаз. Вроде бы охранники нашли его без сознания возле туалета и не смогли спасти.

В тюрьме при вскрытии признаков криминального характера смерти не нашли. Предварительная причина смерти - остановка сердца. Родные уверены, что мужчину убили.

Витольд Ашурок жил в городке Березовка Гродненской области. Участвовал в протесте против очередных сфальсифицированных Лукашенко президентских выборов 2010-го. Тогда же получил первые 12 суток ареста и вступил в оппозиционную партию "Белорусский народный фронт". Она выступает за возрождение белорусской культуры и независимость от России.

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После фальсификации Лукашенко выборов в августе 2020-го организовывал местные акции протестов. Получил 15 суток ареста. После выхода из заключения продолжил собирать многотысячные митинги в Лиде - ближайшем к Березовки городе.

Витольд жил с женой, около 10 лет работал на местном стеклозаводе. В последнее время - в строительной компании. Детей не имел.

На похороны Ашурока в Березовке попрощаться с ним пришли около 700 человек. Для оппозиции он стал символом сопротивления. Во многих городах мира прошли акции памяти о жертве.

С начала массовых протестов в Беларуси в августе 2020-го за политические взгляды задержали более 30 тыс. человек, более 500 признаны политзаключенными, по данным правозащитников.

Белорусские суды выносят около пяти политически мотивированных приговоров в день, по данным оппозиции.

Бело-красно-белый флаг оппозиции КГБ Беларуси хочет признать экстремистским, а лозунг "Жыве Беларусь" - приравнять к нацистскому приветствию "Хайль Гитлер".



