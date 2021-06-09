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среда, 09 июня 2021 07:34

Рекорд: женщина родила десятерню

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Рекорд: женщина родила десятерню
Госиаме стала рекордсменкой по количеству рожденных за раз детей. Фото: pixabay.com

10 детей сразу родила 37-летняя Госиаме Тамара Ситгол из провинции Гаутен в Южно-Африканской Республике - семь мальчиков и трех девочек. Госиаме стала рекордсменкой по количеству рожденных за раз детей. Такого количества новорожденных до сих пор не фиксировали. Кроме того, 6 лет назад женщина уже родила двух близнецов.

Роды приняли на 29-й неделе беременности, пишет Pretoria News. Сперва врачи обнаружили восемь плодов, еще двое находились в другой маточной трубе.

"Я не мог в это поверить. Почувствовал себя словно Богом избранное дитя. Меня благословили на такое счастье, тогда как многие другие до сих пор не имеют детей", - говорит муж Госиаме, Тебоно Тсотетси.

Он добавил, что беременность у женщины протекала тяжело, через восемь недель у его жены начались боли в ногах и жгучая боль в сердце.

Медицинский эксперт Дини Мавела предположила, что пара могла прибегнуть к приему гормональных препаратов или других форм лечения бесплодия, но и не исключает возможности естественного зачатия.

"Ситуация крайне уникальная. Не знаю, как часто такое случается. Подобная беременность имеет очень много рисков. Поскольку в утробе для всех детей недостаточно места, они могут вырасти маленькими", - объясняет Мавела.

Дети Госиаме родились недоношенными, поэтому следующие несколько месяцев должны провести в инкубаторе.

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В этом году в мае 25-летняя жительница Мали Халима Сиссе родила девять детей в клинике в Марокко. Такие случаи встречаются очень редко. Медицинские осложнения при многоплодных родах часто означают, что некоторые младенцы рождаются недоношенными. Первый случай рождения девяти детей зафиксировали в Сиднее в 1970-х. Ни один из младенцев не выжил. Рождение девяти малышей фиксировали также 26 марта 1999-го в Малайзии в семье Зурин Мат Саад. У нее было пять мальчиков и четыре девочки, но никто не прожил дольше 6 ч.

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