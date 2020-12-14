Реклама о больном Covid-19 Санта-Клаусе привела к скандалу

В рекламе под названием The Gift Санта-Клаус просыпается в реанимации. Фото: pixabay.com

Благотворительная организация нацслужбы здравоохранения Великобритании (NHS Charities Together) выпустила рекламный ролик о Санта-Клаусе, который попал в реанимацию с Covid-19.

Ролик резко раскритиковали, а организацию подвергли травле, пишет Business Insider.

"Приносим извинения родителям, чьи дети расстроились после просмотра рекламы, и самим детям, хотя они не были целевой аудиторией", - заявили в NHS и удалили видео с YouTube.

В рекламе под названием The Gift Санта-Клаус просыпается в реанимации. Он подключен к кислороду и по мере выздоровления отвечает на письма детей. Когда он покидает больницу, персонал узнает, кто был их пациентом.

Хотя в ролике открыто не говорится, что Санта попал в больницу с коронавирусом, ряд общественных организаций осудили нацслужбу. Считают, что ролик мог нанести моральный вред детям, которые без того легко поддаются панике и манипуляциям вокруг пандемии.

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Восстановление после Covid-19 может длиться до 6 месяцев. Поэтому ведущие врачи-практики советуют физические дыхательные упражнения и специальное питание.