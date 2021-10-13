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среда, 13 октября 2021 09:40

Рейтинг президента Джо Байдена резко падает

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Рейтинг президента Джо Байдена резко падает
Средний рейтинг одобрения президента Байдена – 43%, а рейтинг Обамы за тот же период когда-то был 53% / Getty Images

Рейтинг одобрения работы президента США Джо Байдена на 10% ниже, чем у его бывшего босса, экс-президента Барака Обамы, за тот же период президентства в 2009 году.

Согласно опросу RealClearPolitics или RCP, рейтинг одобрения Обамы в октябре 2009 года был 53%, а рейтинг неодобрения - 40%. Все восемь лет президентства Обамы Байден был вице-президентом. Сейчас Байден имеет средний рейтинг одобрения 43%, а неодобрения 52,3%. Об этом пишет New York Post.

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Средние значения, рассчитанные RCP, взяты из различных опросов, в том числе проведенных Fox News, Gallup, Reuters/Ipsos, Rasmussen и Monmouth.

Рейтинг одобрения Байдена неуклонно снижается с тех пор, как он вступил в должность в январе. Его администрация не слишком успешно пытается справиться с множеством вызовов и делает много грубых ошибок, начиная с беспорядочного вывода войск из Афганистана и заканчивая рекордным потоком нелегальных иммигрантов через южную границу США.

По мере того как одобрение роботы Байдена падает, рейтинг одобрения другого его предшественника, бывшего президента Дональда Трампа, растет. Сейчас его рейтинг опередил Байдена на 2%. Согласно опросу, проведенному CAPS/Harris Poll в прошлом месяце, 48% американцев положительно относятся к Трампу, и 46% к Байдену.

Переводчик-афганец Аман Халили, который в свое время помог спасти президента США Джо Байдена, покинул Афганистан с семьей.

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Дата
13
октября

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