Переводчик, спасший Байдена от талибов, покинул Афганистан

Переводчика, который когда-то спас Байдена, эвакуировали с Афганистана. Фото: gur.gov.ua

Переводчик-афганец Аман Халили, который помог спасти президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена, покинул Афганистан вместе с семьей.

Об этом в понедельник, 11 октября, сообщил представитель Госдепартамента США, пишет "BBC Украина".

Халили и семья "успешно покинули Афганистан, а позже - Пакистан", сказал представитель США.

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"Они сделали это благодаря широкомасштабному участию на высоком уровне и при поддержке правительства США. И мы благодарны другим людям, которые также поддерживали его", - отметил чиновник.

Эвакуировать Халили и семью помогла организация Human First Coalition. Она поблагодарила официальных лиц США и Пакистана за помощь в эвакуации переводчика и обещание помочь эвакуировать еще 200 афганцев, которые сейчас находятся в столице Пакистана.

В 2008 году сенаторы Джо Байден, Чак Хейгел и Джон Керри летели на вертолетах над Афганистаном. Они попали в снежную бурю и были вынуждены приземлиться. Там они могли стать легкой добычей "Талибана". На сигнал бедствия, который подали сенаторы, откликнулся Аман Халили - местный житель, работавший по контракту с армией США в качестве переводчика. Помогая Байдену и другим сенаторам, он провел на холоде 30 ч. Алили должны были эвакуировать с другими афганцами, которые работали по контракту с американскими войсками. Мужчина пытался получить специальную иммиграционную визу (SIV), что позволяет выехать в США с семьей. Задержались с оформлением визы из-за того, что подрядчик потерял необходимые документы. Уже в аэропорту Мохаммед узнал, что выезд разрешили только ему, семья должна остаться. Вскоре Халили лично написал письмо Байдену, в котором попросил спасти его и семью. Программа специальных иммиграционных виз SIV начали в 2006 году специально для иракцев и афганцев. По официальным данным, такую визу с 2008-го получили 70 тыс. афганцев.