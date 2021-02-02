Рейтинг Байдена упал после инаугурации

Уровень одобрения работы президента США также на 6% упал среди избирателей-республиканцев. Фото: Reuters

По сравнению с первыми днями пребывания в должности рейтинг 46-го президента США Джо Байдена снизился на 2%.

Онлайн-опрос среди 945 избирателей провело издание The Hill совместно с Исследовательской службой Харриса.

Работу Байдена на посту президента одобряет 61% опрошенных 28-29 января респондентов. Тогда как среди опрошенных 21-22 января его работу положительно оценили 63%.

Уровень одобрения работы президента также на 6% упал среди избирателей-республиканцев – с 30% до 24%. Поддержка среди демократов осталась на прежнем уровне – 94%.

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26 января состоялся 1-й официальный разговор Байдена с Путиным. В телефонном режиме президент США также выразил обеспокоенность по поводу действий России, включая обращение с заключенным критиком Кремля Алексеем Навальным.