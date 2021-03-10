Ребенка убили в сатанинском ритуале

Погибшая Майя Валлехос / Facebook родителей девочки

В Аргентине судят родителей, которые, вероятно, убили своего 3-летнего ребенка во время сатанинского ритуала.

Родители воткнули ребенку 2 большие иглы в сердце и легкие. Их арестовали по подозрению в убийстве. Об этом пишет The Sun.

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Предметы нашли в теле Майи Валлехос после того, как ребенок умер в больнице от инфекции. Девочка была объявлена ​​мертвой вскоре после прибытия в больницу в департаменте Китилипи, почти в 1127 км к северу от столицы Аргентины Буэнос-Айреса.

20-летняя мать и 19-летний отчим пытались убежать от страха линчевания местными крестьянами. Их поймала полиция на окраине села, где они жили.

Одна игла длиной 10 см, которую обычно используют для шитья футбольных мячей, проткнула сердце ребенка. Другая, более старая игла, проткнула легкие и вызвала сепсис. Власти считают, что убийство произошло во время сатанинского ритуала.

"Эта маленькая девочка попала в ужасную ситуацию. То, что они сделали с ней, было жестоко", - сказал помощник местного генпрокурора Чако Мигель Фонтейна.

"Одна из игл попала в легкое и сердце, а другая - в железы между грудью и легкими. Это привело к инфекции, воспаления легких и почек, что привело к остановке сердца. Не хотим говорить, где подозреваемые, потому что люди в Квитилипи возмущены и хотят их линчевать", - сказал прокурор Кристиан Арана.

Ребенок жил с мамой и отчимом в старом доме на месте лесопилки. Рабочих лесопилки уже допросили в рамках уголовного расследования.