Разведка США обнаружила попытки вмешательства РФ в выборы-2020

В США заявили о вмешательстве РФ в выборы. Фото: Reuters

Американская разведывательная сообщество обнаружила попытки вмешательства России в президентские выборы-2020.

Попытки вмешательства в американские выборы выявили также со стороны Ирана. Об этом сообщает Reuters.

"Москва и Тегеран распространяли дезинформацию, пытаясь повлиять на результаты выборов", - говорится в сообщении.

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Кого именно из кандидатов пытались дискредитировать спецслужбы РФ и Ирана, не указывается.

Администрация президента США Джо Байдена примет меры для привлечения России к ответственности за преступления. Так, Кремль привлекут к ответственности за вмешательство в выборы, при отравлении оппозиционера Алексея Навального и других действия.