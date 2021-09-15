Разведка США назвала наибольшие террористические угрозы

Директор национальной разведки США Аврил Хейнс / CNN

Афганистан больше не является главной проблемой для США среди международных террористических угроз, - заявила глава разведки страны в понедельник, 13 сентября. Она сказала это на фоне опасений, что страна может стать убежищем для террористов, таких как ИГИЛ и "Аль-Каида".

Террористические угрозы, исходящие из Сомали, Йемена, Сирии и Ирака от ИГИЛ представляют большую опасность, чем те, которые могут исходить из Афганистана, заявила директор национальной разведки Аврил Хейнс на ежегодном саммите разведки и национальной безопасности. Об этом пишет CNN.

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Хейнс признала, что сбор развединформации в Афганистане уменьшился без присутствия там американских войск и без поддерживаемого США правительства в Кабуле, но она настаивает, что разведывательное сообщество готовилось к этому "в течение некоторого времени".

Она заявила, что филиал ИГИЛ в Афганистане представляет потенциальную угрозу для США. 26 августа эта группа организовала теракт со смертником в разгар американской эвакуации из Кабула, в результате которого погибли 13 военных США и десятки афганцев.

Хейнс говорит, что основное внимание разведки сейчас уделяется мониторингу "возможного воссоздания террористических организаций" в Афганистане. ИГИЛ тем временем по-прежнему действует в Сирии и Ираке, хотя группу подавило военное присутствия США в обеих странах. В Йемене ответвление "Аль-Каиды" пыталось напасть на США. А в Сомали Америка регулярно наносит удары по группе "Аш-Шабааб", которая в начале 2020 года начала атаку на американский объект в Кении.

Через 20 лет после терактов 11 сентября 2001-го Хейнс утверждает, что угроза США со стороны международных террористов в целом "уменьшилась с течением времени", объясняя это "огромными усилиями" Америки по снижению способностей "Аль-Каиды" и ИГИЛ проводить атаки на территории США.

Администрация Байдена и военное командование настаивают на том, что у них есть способность вести наблюдение и наносить контртеррористические удары издалека для раскрытия и предотвращения террористических планов в Афганистане. Но бывшие официальные лица и законодатели сомневаются в отношении этого, заявив, что они не видели деталей, подтверждающих это.

Служба безопасности "Талибана" объявила, что в Мазари-Шарифе казнили банду похитителей детей. Похитителями якобы были четверо мужчин-афганцев и женщина-узбечка. Их расстреляли на месте.