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Талибы начали казнить людей в Афганистане

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Талибы начали казнить людей в Афганистане
Талибы провели первые казни в Афганистане. Фото: АР

Служба безопасности "Талибана", который захватил власть в Афганистане, объявила, что в Мазари-Шарифе казнили банду похитителей детей.

Похитителями якобы были четверо мужчин-афганцев и женщина-узбечка. Всех их расстреляли на месте, сообщает агентство Aamaj News.

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Несколько афганских СМИ накануне ночью сообщили о большом противостоянии в Мазари-Шарифе. Журналисты предполагали, что это мог быть бой талибов с другими боевиками или вооруженная разборка между самими талибами.

Афганцы публикуют в соцсетях видео, как в разных регионах страны похищают людей и расправляются над ними.

В Афганистане в среду, 8 сентября, десятки возмущенных действиями "Талибана" женщин маршировали по улице Кабула. Они скандировали: "Мы хотим равных прав, мы хотим женщин в правительстве".

Накануне талибы объявили состав нового правительства Афганистана, в котором нет женщин. Министерство по делам женщин также ликвидировали.

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