Талибы начали казнить людей в Афганистане

Талибы провели первые казни в Афганистане. Фото: АР

Служба безопасности "Талибана", который захватил власть в Афганистане, объявила, что в Мазари-Шарифе казнили банду похитителей детей.

Похитителями якобы были четверо мужчин-афганцев и женщина-узбечка. Всех их расстреляли на месте, сообщает агентство Aamaj News.

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Несколько афганских СМИ накануне ночью сообщили о большом противостоянии в Мазари-Шарифе. Журналисты предполагали, что это мог быть бой талибов с другими боевиками или вооруженная разборка между самими талибами.

Афганцы публикуют в соцсетях видео, как в разных регионах страны похищают людей и расправляются над ними.

#New: Detention of Panjshires continue in Kabul. This video was sent to me showing 4 youth being detained by the Taliban in Salang Wat, Panjshiri populated area of Kabul. pic.twitter.com/C9o025ZLuo — Tajuden Soroush (@TajudenSoroush) September 13, 2021

#AFG Taliban soldiers flogging an Afghan women in Afghanistan. She screams helplessly. pic.twitter.com/0iwYwJbXvm — BILAL SARWARY (@bsarwary) September 12, 2021

В Афганистане в среду, 8 сентября, десятки возмущенных действиями "Талибана" женщин маршировали по улице Кабула. Они скандировали: "Мы хотим равных прав, мы хотим женщин в правительстве". Накануне талибы объявили состав нового правительства Афганистана, в котором нет женщин. Министерство по делам женщин также ликвидировали.