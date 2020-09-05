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суббота, 05 сентября 2020 20:23

Развал России назвали необратимым процессом

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Развал России назвали необратимым процессом
Маринович рассказал, какие трансформации должен пережить Россия. Фото: Валерий Шмаков

Развал России неизбежен, считает диссидент, член инициативной группы "Первого декабря" Мирослав Маринович.

"Имеет больно удариться и рассыпаться на осколки. Тогда начнет выздоравливать, как гитлеровская Германия. Потому национальной России нет. Есть имперская, шовинистическая.
Сейчас вертикаль власти подстроена под Путина. Замена одного человека нарушит эти связи и запустит хоть и многоступенчатый, но необратимый процесс. Ее поворот в сторону мира тоже неизбежен. Российская элита всегда хотела быть допущена к западным политических кругов. Престиж для них является одной из целей власти ", - объясняет.

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Наша духовное единство и сила нам поможет победить в войне с Россией, говорит Мирослав Маринович.

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