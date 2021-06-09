Разрушительный торнадо пронесся по городу: видео

В штате Колорадо, США, местные жители пострадали от разрушительного торнадо.
Об этом сообщило издание 9News.
В эпицентре мощного стихийного бедствия оказалась окраина города Денвер. Стремительные порывы ветра сорвали крыши с домов.
Также торнадо оборвал линии электропередач - несколько десятков домов остались без света.
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Обломки деревьев и зданий заблокировали дороги.
По словам очевидцев, мощнее стихии они еще не видели и не чувствовали на себе.
Торнадо прошел более 20 км.
Центральный китайский город Ухань провинции Хубэй поразили два торнадо. В результате 12 человек погибли, сотни раненых, разрушены дома и имущество.
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