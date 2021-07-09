Разработчики Pfizer прокомментировали информацию о снижении эффективности вакцины

Разработчики Pfizer рекомендуют делать третью прививку их вакциной. Фото: Reuters

Эффективность вакцины производства Pfizer/BioNTech снижается через шесть месяцев после второй прививки.

Информацию подтвердили разработчики препарата, говорится в заявлении компании BioNTech.

Производители работают над третьей дозой вакцины. Это должно дать организму высокий уровень защиты от коронавируса и всех его штаммов.

"Как видно из реальных данных, опубликованных Министерством здравоохранения Израиля, эффективность вакцины в предотвращении как инфекций, так и симптоматических заболеваний снизилась через шесть месяцев после вакцинации, хотя эффективность в предотвращении серьезных заболеваний остается высокой", - прокомментировали разработчики вакцины.

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Они порекомендовали делать третью прививку их препаратом. Его нужно сделать в течение 6-12 месяцев после второй дозы вакцины. Идут испытания третьей дозы. В ближайшее время компании планируют опубликовать более точные данные исследования. Клинические испытания начнутся в августе.

Израиль сообщил о снижении эффективности вакцины Pfizer/BioNTech Covid-19 в предотвращении инфекций и симптоматическим заболеванием. Эффективность упала до 64% ​​с 6 июня.