Разработали микродроны размером с насекомое

Микродрон будет иметь возможность изменять скорость без поддержки мощного компьютера / AFRL

ВВС США заявляют, что разрабатывают микродроны размером с насекомых.

Элитная исследовательская лаборатория ВВС США вместе с дизайнерами из Airion Health LLC сделали миниатюрный летательный аппарат с дистанционным управлением, который может имитировать полет насекомых или птиц для наблюдения. Об этом пишет Daily Star.

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Микродрон может изменять скорость без поддержки мощного компьютера. Его можно использовать для наблюдения в полевых условиях, над военными базами, или для обнаружения целей до того, как личный состав или другие самолеты прибудут на поле боя.

Инженеры работают также над микровоздушным автомобилем, который должен быть доступен к началу следующего года.

Ключевые характеристики, такие как размер и вес, не раскрывают, но это не первый случай, когда ВВС США инвестируют в небольшие дроны.

Китайские военные в июле показали новую роботизированную акулу-дрона на седьмой выставке China Military Intelligent Technology Expo в Пекине. Дрон в форме акулы движется со скоростью до 11 км/ч с помощью уникального бионического хвостового оперения.