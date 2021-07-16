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пятница, 16 июля 2021 10:23

Показали, как работает военный дрон-акула

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Показали, как работает военный дрон-акула
Ужасающий дрон-акула в будущем сможет действовать как часть роя дронов / Getty Images

Китайские военные показали новую роботизированную акулу-дрона на седьмой выставке China Military Intelligent Technology Expo в Пекине.

Дрон в форме акулы движется со скоростью до 11 км/ч с помощью уникального бионического хвостового оперения. Об этом пишет Daily Star.

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Пекинские производители Boya Gongdao Robot Technology говорят, что автономный подводный аппарат предназначен для разведки, поиска и спасания, а также для борьбы с подводными лодками.

Он отличается низким уровнем шума, долговечностью, и высокой гибкостью, что делает его серьезной угрозой в любом будущем конфликте. Производители консультируются с военно-морским флотом армии Китая относительно дополнительных точных требований. Один из разработчиков дрона сказал, что дроны смогут охотиться в составе роя.

"Потребности будущей подводной войны открывают новые возможности для развития беспилотных платформ", - заявили исследователи в статье в журнале Harbin Engineering University.

В отчете об испытаниях дронов газета The South China Morning Post сообщила, что неясно, почему Китай выбрал именно это время для выявления деталей испытаний техники. Издания отметило, что это может быть связано с напряженностью вокруг Тайваньского пролива, которая недавно достигла пика после десятилетий спокойствия.

На этой неделе Китай также сообщил, что уже испытал автономный подводный дрон, предназначенный для поиска и уничтожения подводных лодок противника.

По данным "Комиссии национальной безопасности по искусственному интеллекту" США, у Америки есть моральный долг создавать роботов-убийц с искусственным интеллектом, потому что страна не может рисковать отставать в гонке вооружений против России и Китая. Об этом в начале года заявил в Вашингтоне заместитель председателя комиссии, полковник Роберт Ворк.

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