"Использование искусственного интеллекта и роботов-убийц неизбежно", - полковник армии США

 
Ексклюзивы
1/5
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Просмотров: 9783
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 342
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Просмотров: 99
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Просмотров: 3330
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Просмотров: 765
"Директора парализовало. А как сделали колокола - отпустило!" — в древней церкви замаливают аборты
"Директора парализовало. А как сделали колокола - отпустило!" — в древней церкви замаливают аборты
Просмотров: 837
Оператор висел над пропастью с камерой за $250 тыс. - вышел триллер "Пик страха"
Оператор висел над пропастью с камерой за $250 тыс. - вышел триллер "Пик страха"
Просмотров: 315
"Как это вы в Украине не понимаете русский?" - як кафе и магазины переходят на украинский язык
"Как это вы в Украине не понимаете русский?" - як кафе и магазины переходят на украинский язык
Просмотров: 2421
Фактически покупаем российскую электроэнергию - эксперт об импорте из Беларуси
Фактически покупаем российскую электроэнергию - эксперт об импорте из Беларуси
Просмотров: 243
"Плюсы" сдались - разблокировали видео Geek Journal с критикой "1+1"
"Плюсы" сдались - разблокировали видео Geek Journal с критикой "1+1"
Просмотров: 369
Фото
Все фото
5
11
5
3
20
&quot;Искать своих и не учить язык&quot; - украинка назвала главные ошибки эмигрантов
"Искать своих и не учить язык" - украинка назвала главные ошибки эмигрантов
Бесплатные фрукты и кастрюли на развес – что удивляет в польских супермаркетах
Бесплатные фрукты и кастрюли на развес – что удивляет в польских супермаркетах
Украинец поразил условиями проживания в польских общежитиях
Украинец поразил условиями проживания в польских общежитиях
Главный мем инаугурации президента США Берни Сандерс заработал $ 1,8 млн на благотворительность благодаря вязаным перчаткам
Главный мем инаугурации президента США Берни Сандерс заработал $ 1,8 млн на благотворительность благодаря вязаным перчаткам
Как отдыхали в послевоенной Англии - подборка фото
Как отдыхали в послевоенной Англии - подборка фото
Видео
Все видео
В России взорвался пороховой завод, где производят заряды для "Градов" и "Смерчей"
В России взорвался пороховой завод, где производят заряды для "Градов" и "Смерчей"
На горнолыжном спуске медведь погнался за туристом: видео
На горнолыжном спуске медведь погнался за туристом: видео
Хатико по-турецки: пес почти неделю ждал хозяина возле больницы
Хатико по-турецки: пес почти неделю ждал хозяина возле больницы
Впервые провели операцию по пересадке сразу обеих рук
Впервые провели операцию по пересадке сразу обеих рук
"Молодцы": в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
"Молодцы": в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
Интервью
1/5
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
3 Просмотров: 1881
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 342
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
2 Просмотров: 1161
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Просмотров: 396
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Просмотров: 216
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
28 января 2021
Просмотров: 531
Дуня
— Ох, Юро! Велике горе мене посітило! — голос 97-річного Олександра Микитовича тремтить. — Померла моя жінка. Я кидаю справи і ...
пятница, 29 января 2021 13:12

"Использование искусственного интеллекта и роботов-убийц неизбежно", - полковник армии США

  Комментировать
&quot;Использование искусственного интеллекта и роботов-убийц неизбежно&quot;, - полковник армии США
Робот-терминатор из одноименного фильма / Getty Images

По данным "Комиссии национальной безопасности по искусственному интеллекту" США, у Америки есть моральный долг создавать роботов-убийц с искусственным интеллектом, потому что страна не может рисковать отставать в гонке вооружений против России и Китая.

Об этом во время двухдневной дискуссии 25-26 января заявил в Вашингтоне заместитель председателя комиссии, полковник Роберт Ворк, пишет Daily Star.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Искусственный интеллект исполнит песню голосом звезды, скончавшейся 25 лет назад

Он сказал, что оружие, которым руководит искусственный интеллект, будет делать меньше ошибок во время боев, что снижает вероятность инцидентов с дружественным огнем и минимизирует потери среди военных. Ворк считает, что искусственный интеллект неизбежно будут использовать в будущих войнах как национальные государства, так и террористы.

"Использование искусственного интеллекта - неизбежно. Машина может воспринимать, принимать решения, и действовать быстрее в более сложной среде и с большей точностью, чем человек. Это конкурентное преимущество в любой отрасли", - заявила комиссия.

Директор "Объединенного центра искусственного интеллекта", генерал-лейтенант Джон Шанахан, заявил, что конкуренты Америки продвигаются с системами вооружения, управляемыми искусственным интеллектом, а также так называемыми роботами-убийцами.

Выступая перед "Национальной службой обороны", он сказал, что Россия показала готовность игнорировать международные нормы и разрабатывать системы, которые создают дестабилизирующие риски для международной безопасности.

Он предупредил, что Москва уже использует искусственный интеллект для поддержки глобальных кампаний дезинформации и разработки систем вооружений, которые могут работать без контроля человека.

"Когда защищаетесь от роя дронов, то может потребоваться, чтобы человек принял первое решение, но не уверен, что кто-то сможет посоревноваться в скорости с искусственным интеллектом", - сказал американский генерал Джон Мюррей.

Генерал Ник Картер подсчитал, что к 2030-му в британской армии может быть до 30 тыс. роботов, которые будут работать вместе с военными. Однако он настаивает, что люди всегда будут принимать окончательное решение, открывать ли огонь. Но, возможно, со временем не все игроки будут придерживаться этого правила. Тогда искусственный интеллект вспыхнет по-настоящему.

Между тем, производитель секс-роботов RealDoll сообщил, что их модели вскоре будут способны распознавать лица клиентов. Компания с базой в Калифорнии использует искусственный интеллект для производства одних из самых реалистичных секс-кукол и роботов в мире.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Использование искусственного интеллекта и роботов-убийц неизбежно", - полковник армии США». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
января

Королева попыталась бросить вызов США

Самое читаемое
Елена Шевченко умерла после операции
Елена Шевченко умерла после операции 1 Просмотров: 32635
Дочь легендарного спортсмена и модели обольщает голыми фото
Дочь легендарного спортсмена и модели обольщает голыми фото
15
 Просмотров: 26064
Украинец поразил условиями проживания в польских общежитиях
Украинец поразил условиями проживания в польских общежитиях
5
 Просмотров: 18396
Муж убил блогерку-жену на глазах у 6-летней дочери за откровенные фото в соцсетях
Муж убил блогерку-жену на глазах у 6-летней дочери за откровенные фото в соцсетях
5
 Просмотров: 14698
Раввин дал совет президенту Зеленскому
Раввин дал совет президенту Зеленскому
 1 Просмотров: 10521
Мир
Провокацию готовили враги: Лукашенко через полгода после тайной инаугурации начал оправдываться
Провокацию готовили враги: Лукашенко через полгода после тайной инаугурации начал оправдываться Просмотров: 72
Кремль продинамил пропагандистку, которая просила присоединить Донбасс к РФ
Кремль продинамил пропагандистку, которая просила присоединить Донбасс к РФ Просмотров: 171
Лукашенко угрожает взять в руки оружие
Лукашенко угрожает взять в руки оружие Просмотров: 414
Женщина убила парня, чтобы выйти замуж за своего отца
Женщина убила парня, чтобы выйти замуж за своего отца Просмотров: 1620
Против SpaceX начали расследование: кто и почему
Против SpaceX начали расследование: кто и почему Просмотров: 180
Больше всего комментируют
3
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
3
ОАСК отменил новое украинское правописание
2
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
2
Закон о референдуме: Айвазовская развеяла "зраду"
2
Второй срок Зеленского: Ермак назвал условия
Голосов: 1291
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть