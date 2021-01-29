"Использование искусственного интеллекта и роботов-убийц неизбежно", - полковник армии США

Робот-терминатор из одноименного фильма / Getty Images

По данным "Комиссии национальной безопасности по искусственному интеллекту" США, у Америки есть моральный долг создавать роботов-убийц с искусственным интеллектом, потому что страна не может рисковать отставать в гонке вооружений против России и Китая.

Об этом во время двухдневной дискуссии 25-26 января заявил в Вашингтоне заместитель председателя комиссии, полковник Роберт Ворк, пишет Daily Star.

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Он сказал, что оружие, которым руководит искусственный интеллект, будет делать меньше ошибок во время боев, что снижает вероятность инцидентов с дружественным огнем и минимизирует потери среди военных. Ворк считает, что искусственный интеллект неизбежно будут использовать в будущих войнах как национальные государства, так и террористы.

"Использование искусственного интеллекта - неизбежно. Машина может воспринимать, принимать решения, и действовать быстрее в более сложной среде и с большей точностью, чем человек. Это конкурентное преимущество в любой отрасли", - заявила комиссия.

Директор "Объединенного центра искусственного интеллекта", генерал-лейтенант Джон Шанахан, заявил, что конкуренты Америки продвигаются с системами вооружения, управляемыми искусственным интеллектом, а также так называемыми роботами-убийцами.

Выступая перед "Национальной службой обороны", он сказал, что Россия показала готовность игнорировать международные нормы и разрабатывать системы, которые создают дестабилизирующие риски для международной безопасности.

Он предупредил, что Москва уже использует искусственный интеллект для поддержки глобальных кампаний дезинформации и разработки систем вооружений, которые могут работать без контроля человека.

"Когда защищаетесь от роя дронов, то может потребоваться, чтобы человек принял первое решение, но не уверен, что кто-то сможет посоревноваться в скорости с искусственным интеллектом", - сказал американский генерал Джон Мюррей.

Генерал Ник Картер подсчитал, что к 2030-му в британской армии может быть до 30 тыс. роботов, которые будут работать вместе с военными. Однако он настаивает, что люди всегда будут принимать окончательное решение, открывать ли огонь. Но, возможно, со временем не все игроки будут придерживаться этого правила. Тогда искусственный интеллект вспыхнет по-настоящему.

Между тем, производитель секс-роботов RealDoll сообщил, что их модели вскоре будут способны распознавать лица клиентов. Компания с базой в Калифорнии использует искусственный интеллект для производства одних из самых реалистичных секс-кукол и роботов в мире.