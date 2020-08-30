Разгорелся скандал вокруг сына премьера

Депутат от партии "Действие и солидарность" Раду Марьян обратился в МВД с требованием расследовать празднование свадьбы сыном премьера. Фото: Reuters

В Молдове произошел скандал после слухов о том, что сын премьера Молдовы праздновал свою свадьбу, нарушив карантин.

Так, в пятницу, 28 августа, источники издания сообщили, что сын премьера Молдовы Иона Кику устроил празднование своей свадьбы в ресторане винодельческие Vinăria Poiana в Яловенский районе, недалеко от Кишинева. Корреспонденты отправились туда, чтобы проверить. Об этом сообщает NewsMaker.

О том, что свадьба должна состояться в конце лета, премьер говорил еще в июне. Он заявлял, что в случае, если ситуация с коронавируса не улучшится, праздник придется отменить.

"На следующий день, 29 августа, депутат от партии "Действие и солидарность" Раду Марьян обратился в МВД и Генерального инспектората полиции, требуя расследования по празднованию свадьбы сыном премьера, и привлечь его к ответственности за нарушение карантинных требований", - сказано в сообщении.

Сегодня експремьерка Майя Санду, главная оппонентка президента Игоря Додона на предстоящих выборах, заявила, что также обратится в полицию и Генпрокуратуру с требованием расследования.

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"В августе премьер решил, что всех людей, которые будут устраивать свадьбы или крестины, накажут штрафами или даже тюремным заключением. А ему можно? Он устроил большую свадьбу, нарушив решение, которое сам и подписал. Никто не может быть выше закона, независимо от должности ", - сказала она.

Сам премьер на заявления пока не отреагировал.

За последние 10 дней в Молдове суточные показатели прироста больных коронавирус стали самыми высокими за все время эпидемии. Наибольший зарегистрировали 19 августа - 626 больных. Вчера коронавирус подтвердили в Министерка здравоохранения. Перед этим заболели вицепремьер-министр по вопросам реинтеграции и советник премьер-министра.