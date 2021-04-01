Разгорелся скандал из-за внеочередной вакцинации чиновников и их родственников

Мая Санду разочарована распределением вакцин в Молдове. Фото: Reuters

В Молдове разгорелся скандал из-за внеочередной вакцинации от коронавируса чиновников, их родственников и врачей.

Президентка Мая Санду сообщила, что прививки получили более 800 человек, которые не имели на это права, пишет NewsMaker.

"Я распорядилась, чтобы эта вакцина попала в дома престарелых и для людей старшего возраста. Но 688 человек, которые получили первую дозу - это чьи-то родственники. Еще 139 - это разные сотрудники госструктур. Это позор, который отбивает всякое желание получать другие пожертвования, убеждать производителей, что мы заслуживаем получить вакцину", - прокомментировала она.

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По словам Санду, она разочарована кампанией по вакцинации в Молдове и тем, как распределяют вакцину Pfizer.

Молдова получила 24,5 тыс. доз вакцин через глобальную инициативу COVAX. До конца июня в страну должны поступить еще 100 тыс. доз препарата.

По плану вакцинации, в Молдове могут сделать прививки медработники, персонал и жители домов престарелых, люди старше 60 лет и те, кто страдает от хронических болезней.

Президентка Молдовы Мая Санду сообщила, что созывает Высший совет безопасности.