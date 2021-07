Разгневанные футбольные фанаты сцепились с полицейскими: 19 копов пострадали

В Лондоне во время финала Евро-2020/21 футбольные болельщики пытались прорваться к стадиону Уэмбли. Они травмировали 19 полицейских.

Правоохранители арестовали 49 человек, сообщило издание Reuters.

"19 офицеров получили ранения во время столкновения с неуправляемой толпой. Это недопустимо", - сообщили лондонские полицейские.

В день финала чемпионата на национальный стадион отправились десятки тысяч человек.

За два часа до игры безбилетные болельщики атаковали полицейских, чтобы прорваться на игру. Из-за беспорядков вход на стадион закрыли на 20 мин. до восстановления порядка. На стадион пустили только 66 тыс. зрителей.

