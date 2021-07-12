Разгневанные футбольные фанаты сцепились с полицейскими: 19 копов пострадали

В Лондоне во время финала Евро-2020/21 футбольные болельщики пытались прорваться к стадиону Уэмбли. Они травмировали 19 полицейских.
Правоохранители арестовали 49 человек, сообщило издание Reuters.
"19 офицеров получили ранения во время столкновения с неуправляемой толпой. Это недопустимо", - сообщили лондонские полицейские.
В день финала чемпионата на национальный стадион отправились десятки тысяч человек.
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За два часа до игры безбилетные болельщики атаковали полицейских, чтобы прорваться на игру. Из-за беспорядков вход на стадион закрыли на 20 мин. до восстановления порядка. На стадион пустили только 66 тыс. зрителей.
People trying to get into Wembley without tickets pic.twitter.com/qwqWrXAUsc— FootballFunnys (@FootballFunnnys) July 11, 2021
Во время финала Евро-2020/21 возникла жестокая драка между болельщиками. Сцепились в подтрибунном помещении стадиона Уэмбли в Лондоне. Фанаты нападали на зрителей в коридорах между секторами.
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