Разгневанные футбольные фанаты сцепились с полицейскими: 19 копов пострадали

 
Ексклюзивы
1/5
Скандал с Юрченко: как команда Зеленского не замечает "своих"
Скандал с Юрченко: как команда Зеленского не замечает "своих"
Просмотров: 18
"Первый экспонат выменял на мешок муки" - как гуцул построил дом-музей во дворе
"Первый экспонат выменял на мешок муки" - как гуцул построил дом-музей во дворе
Просмотров: 360
"Игра в многовекторность": какие последствия для Украины может иметь китайский скандал "слуг"
"Игра в многовекторность": какие последствия для Украины может иметь китайский скандал "слуг"
1 Просмотров: 495
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Просмотров: 5049
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Просмотров: 3754
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Просмотров: 234
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
Просмотров: 648
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 927
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Просмотров: 2493
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
6 Просмотров: 1440
Фото
Все фото
4
3
5
7
3
Аномальная жара: зафиксировали высочайшую температуру на планете
Аномальная жара: зафиксировали высочайшую температуру на планете
Мировой рекорд: компьютерную игру 1996 года продали за более $1,5 млн
Мировой рекорд: компьютерную игру 1996 года продали за более $1,5 млн
Против системы советского образца: тысячи протестующих вышли на улицы
Против системы советского образца: тысячи протестующих вышли на улицы
Брэнсон успешно слетал в космос
Брэнсон успешно слетал в космос
Ужасные ливни затопили города. Эвакуируют 240 тыс. людей
Ужасные ливни затопили города. Эвакуируют 240 тыс. людей
Видео
Все видео
Ранения в живот и оторванные пальцы: итальянцы бурно отпраздновали победу сборной на Евро
Ранения в живот и оторванные пальцы: итальянцы бурно отпраздновали победу сборной на Евро
Разгневанные футбольные фанаты сцепились с полицейскими: 19 копов пострадали
Разгневанные футбольные фанаты сцепились с полицейскими: 19 копов пострадали
В России на трассу упал танк: момент попал на видео
В России на трассу упал танк: момент попал на видео
Фанаты сцепились в жестокой драке во время финала Евро-2020/21 - видео
Фанаты сцепились в жестокой драке во время финала Евро-2020/21 - видео
Брэнсон отправляется в космос - трансляция онлайн
Брэнсон отправляется в космос - трансляция онлайн
Интервью
1/5
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
Просмотров: 792
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 927
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Просмотров: 1359
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 612
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2574
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
11 июля 2021
3 Просмотров: 828
Росія вмерла
– Як розпався СРСР, поклав погони на стіл і пішов з армії, – розповідав Віктор Олександрович три роки тому. Дядько знайомого Олега ...
понедельник, 12 июля 2021 13:26

Разгневанные футбольные фанаты сцепились с полицейскими: 19 копов пострадали

  Комментировать
Разгневанные футбольные фанаты сцепились с полицейскими: 19 копов пострадали
Во время столкновения на Евро-2020 футбольные фанаты травмировали 19 полицейских. Фото: Reuters

В Лондоне во время финала Евро-2020/21 футбольные болельщики пытались прорваться к стадиону Уэмбли. Они травмировали 19 полицейских.

Правоохранители арестовали 49 человек, сообщило издание Reuters.

"19 офицеров получили ранения во время столкновения с неуправляемой толпой. Это недопустимо", - сообщили лондонские полицейские.

В день финала чемпионата на национальный стадион отправились десятки тысяч человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Италия вырвала победу в Англии в серии пенальти

За два часа до игры безбилетные болельщики атаковали полицейских, чтобы прорваться на игру. Из-за беспорядков вход на стадион закрыли на 20 мин. до восстановления порядка. На стадион пустили только 66 тыс. зрителей.

Во время финала Евро-2020/21 возникла жестокая драка между болельщиками. Сцепились в подтрибунном помещении стадиона Уэмбли в Лондоне. Фанаты нападали на зрителей в коридорах между секторами.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Разгневанные футбольные фанаты сцепились с полицейскими: 19 копов пострадали». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
июля

Разрешили продажу скандального наркотика

В штрафбатах выживал каждый второй

Женщина прошлась по канату над Ниагарским водопадом ради слави

Останки капитана туземцы принесли в корзине для фруктов

Украинцы смотрят свое кино. Поэтому и Зеленского избрали президентом

Самое читаемое
Нищета и беспросветная серость. Как жил СССР в 1960-х - страшные фото
Нищета и беспросветная серость. Как жил СССР в 1960-х - страшные фото
17
 3 Просмотров: 129286
Беларусь летит в пропасть - Тихановская готова к переговорам с Лукашенко
Беларусь летит в пропасть - Тихановская готова к переговорам с Лукашенко 3 Просмотров: 19467
Скандальная Морозюк радуется летом в очень откровенных нарядах
Скандальная Морозюк радуется летом в очень откровенных нарядах
5
 1 Просмотров: 9423
Роман с 23-летней певицей - Вакарчук расставил точки над &quot;и&quot;
Роман с 23-летней певицей - Вакарчук расставил точки над "и" Просмотров: 6489
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
8
 Просмотров: 5058
Мир
Ранения в живот и оторванные пальцы: итальянцы бурно отпраздновали победу сборной на Евро
Ранения в живот и оторванные пальцы: итальянцы бурно отпраздновали победу сборной на Евро
 Просмотров: 117
ЕС продлил санкции против России еще на шесть месяцев
ЕС продлил санкции против России еще на шесть месяцев Просмотров: 36
Нашли захоронение женщины, которая родила в гробу
Нашли захоронение женщины, которая родила в гробу Просмотров: 801
Стало известно, когда достроят российский "Северный поток - 2"
Стало известно, когда достроят российский "Северный поток - 2" Просмотров: 225
Аномальная жара: зафиксировали высочайшую температуру на планете
Аномальная жара: зафиксировали высочайшую температуру на планете
4
 Просмотров: 612
Больше всего комментируют
68
Порошенки вместе с волонтерами сплели маскировочные сетки для фронта
5
В Израиле начали расследование против Коломойского - СМИ
3
Росія вмерла
3
Нищета и беспросветная серость. Как жил СССР в 1960-х - страшные фото
3
Беларусь летит в пропасть - Тихановская готова к переговорам с Лукашенко
Голосов: 561
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть