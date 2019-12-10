Разбился военный самолет с 38 людьми

На борту самолета находились 38 человек: 17 членов экипажа и 21 пассажир Фото: Зеркало недели

По дороге в Антарктиду исчез с экранов радаров самолет чилийских войск.

Он розбился, пишет РБК-Украина.

Ищут выживших. На борту самолета находились 38 человек: 17 членов экипажа и 21 пассажир. Разбился борт - военно-транспортный Lockheed C-130 Hercule.

В заявлении ВВС Чили отмечается, что с момента потери радиосвязи прошло более семи часов. Вскоре после его исчезновения представитель военно-воздушных сил страны сообщал, что в C-130 было достаточно топлива для того, чтобы продолжать полет еще несколько часов. Таким образом, к моменту публикации сообщения чилийских ВВС топливо у самолета кончилось.

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Самолет направлялся из города Пунта-Аренас на чилийскую антарктическую станцию ​​Артуро Прат, расположенную на Южных Шетландских островах. Эта станция с 1947 по 2004 год работала в качестве базы чилийского военно-морского флота для наблюдения за погодой.

Возле военной базы Вэнс в штате Оклахома потерпел катастрофу военный тренировочный самолет. Погибли два пилота американских Военно-воздушных сил, сообщило командование военной базы Вэнс в Twitter.