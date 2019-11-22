Разбился военный самолет США: есть погибшие

Возле военной базы Вэнс в штате Оклахома потерпел катастрофу военный тренировочный самолет.

Погибли два пилота американских Военно-воздушных сил, сообщило командование военной базы Вэнс в Twitter.

Авария сверхзвукового самолета Northrop T-38 Talon произошла во время тренировочного полета.

На месте инцидента работали сотрудники экстренных служб, проводится расследование.

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В начале ноября в американском штате Флорида во время авиашоу упал самолет, его пилот погиб.