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вторник, 26 ноября 2019 07:34

Разъяренная толпа заблокировал в кафе президента

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Разъяренная толпа заблокировал в кафе президента
Разъяренные протестующие в Тбилиси около часа не выпускали президента Грузии с кафе. Фото -  newsgeorgia.ge

В столице Грузии Тбилиси произошел инцидент с участием президента страны Саломе Зурабишвили и участников протестов оппозиции.

Активисты заблокировали заведение питания, в котором ужинала лидер государства, сообщает Новости-Грузия.

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Участники блокировки требовали встречи с Зурабишвили, которую они обвинили в отсутствии интереса к событиям в государстве. Мол, она "спокойно ужинает в двух шагах от акции протеста оппозиции", поэтому ее "не интересует политический кризис в стране".

Президент смогла оставить кафе только после того, как полиция выставила оцепление у дверей, а участников акции и прессу оттеснили от входа. Зурабишвили пришлось практически эвакуировать из здания, она покинула кафе без комментариев. Президент около часа не могла выбраться из заведения.

Протесты в Тбилиси возобновились 25 ноября. Тысячи людей вновь собрались у здания парламента. Они требуют провести в следующем году парламентские выборы по пропорциональной системе вместо смешанной. По данным СМИ, большинство из присутствующих на митинге являются сторонниками експрезидента Грузии Саакашвили. Лидеры оппозиции провели марш вокруг парламента и призвали своих сторонников к пикетирование входы в здание.

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