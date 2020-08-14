Расследователи отрицают официальную версию гибели протестующего в Минске

Единственного официально признанного погибшего во время протестов в Беларуси Александра Тарайковского убили спецназовцы.
Об этом говорится в расследовании команды Conflict Intelligence Team.
Власти заявляют, что он подорвался на неизвестном устройстве. Расследователи покадрово просмотрели видео с его гибелью и не обнаружили взрывного устройства. Но увидели вспышку от выстрела со стороны шеренги силовиков, после которой протестующий упал.
В ночь на 11 августа в Минске появилась группа силовиков в зеленой форме. CIT идентифицировала их как бойцов спецподразделения КГБ Беларуси "Альфа" или спецназовцев МВД "Алмаз".
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Они имели дробовики Benelli M4 и гранатометы ГМ-94. Это оружие может стрелять резиновыми пулями.
"В любом случае это видео опровергает версию МВД Беларуси о самоподрыве, поскольку никакой вспышки от взрыва в руке протестующего не видно, тогда как вспышку от выстрела одного из спецназовцев в шеренге, наоборот, видно очень хорошо", - отметили в Conflict Intelligence Team.
Белорусская оппозиция созывает граждан присоединиться к Маршу свободы. Его запланировали на это воскресенье, 16 августа, во всех населенных пунктах страны. Начало марша в 14:00. Мероприятие станет самым массовым в белорусской истории. В Минске марш пройдет по проспекту Независимости.
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