Расследователи отрицают официальную версию гибели протестующего в Минске

На видео видно, что в мужчину выстрелили. Фото: Reuters

Единственного официально признанного погибшего во время протестов в Беларуси Александра Тарайковского убили спецназовцы.

Об этом говорится в расследовании команды Conflict Intelligence Team.

Власти заявляют, что он подорвался на неизвестном устройстве. Расследователи покадрово просмотрели видео с его гибелью и не обнаружили взрывного устройства. Но увидели вспышку от выстрела со стороны шеренги силовиков, после которой протестующий упал.

В ночь на 11 августа в Минске появилась группа силовиков в зеленой форме. CIT идентифицировала их как бойцов спецподразделения КГБ Беларуси "Альфа" или спецназовцев МВД "Алмаз".

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Они имели дробовики Benelli M4 и гранатометы ГМ-94. Это оружие может стрелять резиновыми пулями.

"В любом случае это видео опровергает версию МВД Беларуси о самоподрыве, поскольку никакой вспышки от взрыва в руке протестующего не видно, тогда как вспышку от выстрела одного из спецназовцев в шеренге, наоборот, видно очень хорошо", - отметили в Conflict Intelligence Team.

Белорусская оппозиция созывает граждан присоединиться к Маршу свободы. Его запланировали на это воскресенье, 16 августа, во всех населенных пунктах страны. Начало марша в 14:00. Мероприятие станет самым массовым в белорусской истории. В Минске марш пройдет по проспекту Независимости.