Рассказали подробности о задержанных украинских хакерах

Украинские хакеры похитили данные о как минимум 15 млн банковских карткок клиентов. Их продавали или использовали сами. Фото: http://watcher.com.ua

Стали известны подробности о задержанных властями США 3 хакеров из Украины, которые принимали участие в атаках на бизнес по всему миру.

Дмитрий Федоров 44 года, Федор Гладир, 33 года, и Андрей Колпаков, 30 лет, являются членами хакерской группы, широко известной как FIN7 (также называется Carbanak Group and the Navigator Group). FIN7 использовала финскую компанию Combi Security со штаб-квартирами в России и Израиле, чтобы выглядеть легитимности и привлечь других хакеров, сообщает сайт Минюста США,

Федора Гладыря арестовали в немецком Дрездене. Сейчас находится в американском Сиэтле. Он был системным администратором FIN7. Поддерживал серверы и каналы связи для атак. Рассмотрение его дела намечен на 22 октября.

Дмитрий Федоров - хакер и менеджер высокого уровня, который контролировал других хакеров. Его задержали в Бельско-Бяле, Польша. Остается в Польше до его экстрадиции в США.

Андрея Колпакова задержали в испанском Лепе. Был одним из руководителей группы хакеров. Ожидает выдачу США.

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Начиная минимум с 2015-го, участники FIN7 начали кампанию по атаке на более чем 100 компаний США, преимущественно на рестораны, игровой бизнес и гостиницы. Взломали тысячи компьютерных систем в 47 штатах и округе Колумбия. Похитили миллионы номеров кредитных и дебетовых карт клиентов. Использовали их или продавали для получения прибыли.

Только в США FIN7 совершили кражу данных о более чем 15 млн карточек клиентов.

Представители компаний Mastercard и Visa присоединятся к прокурорам и ФБР, чтобы сообщить об арестах и обвинения в крупном международном киберрасследовании, заявили в американском Минюсте.