Рассказали подробности нападения на полицейских у Капитолия

Неизвестный напал на полицейских у Капитолия. Фото: CNN

В результате нападения на комплекс Капитолия США погиб полицейский, еще один находится в больнице с ранениями.

Нападавший был ликвидирован, сообщила на специальном брифинге и.о. начальника полиции Капитолия Йогананда Питтман, пишет Укринформ.

"Двух офицеров полиции Капитолия США доставили (после инцидента - ред.) в две больницы. Один из офицеров скончался от полученных ранений", - отметила Питтман.

Она сообщила, что автомобиль нападавшего протаранил заграждение возле комплекса Капитолия, наехал на двух полицейских, после чего злоумышленник вышел из машины и начал бросаться с ножом на стражей порядка.

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"Он не реагировал на словесные команды", - пояснила Питтман. Полицейские открыли огонь по нему.

Имя нападавшего не сообщается, однако известно, что ранее он не попадал в поле зрения полиции США. Расследование инцидента продолжается.

Из-за нападения на правоохранителей в пятницу Конгресс США был закрыт на вход и выход из соображений безопасности. Инцидент произошел со стороны здания Сената США. Авто не остановилось несмотря на баррикаду и въехало в офицеров полиции. Затем из машины выскочил человек с ножом и напала на полицейского. Офицеры полиции выстрелили в него в ответ.