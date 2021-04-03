Рассказали подробности нападения на полицейских у Капитолия

В результате нападения на комплекс Капитолия США погиб полицейский, еще один находится в больнице с ранениями.
Нападавший был ликвидирован, сообщила на специальном брифинге и.о. начальника полиции Капитолия Йогананда Питтман, пишет Укринформ.
"Двух офицеров полиции Капитолия США доставили (после инцидента - ред.) в две больницы. Один из офицеров скончался от полученных ранений", - отметила Питтман.
Она сообщила, что автомобиль нападавшего протаранил заграждение возле комплекса Капитолия, наехал на двух полицейских, после чего злоумышленник вышел из машины и начал бросаться с ножом на стражей порядка.
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"Он не реагировал на словесные команды", - пояснила Питтман. Полицейские открыли огонь по нему.
Имя нападавшего не сообщается, однако известно, что ранее он не попадал в поле зрения полиции США. Расследование инцидента продолжается.
Из-за нападения на правоохранителей в пятницу Конгресс США был закрыт на вход и выход из соображений безопасности.
Инцидент произошел со стороны здания Сената США. Авто не остановилось несмотря на баррикаду и въехало в офицеров полиции.
Затем из машины выскочил человек с ножом и напала на полицейского. Офицеры полиции выстрелили в него в ответ.
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