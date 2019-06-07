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пятница, 07 июня 2019 17:10

Рассказали о разоблачении российского шпиона, причасного к атаке на Всемирное антидопинговое агентство

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Рассказали о разоблачении российского шпиона, причасного к атаке на Всемирное антидопинговое агентство
Швейцарские спецслужбы узнали, что в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) принимал участие российский шпион. Фото с открытых источников.

2018 года швейцарские специальные службы узнали, что в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) принимал участие российский шпион Сергей Жолтиков. Он работал вице-консулом в генконсульстве России во французском Марселе.

По версии швейцарских правоохранителей, Жолтиков был членом мобильной группы российской разведки и поддерживал связь с арестованными шпионами Алексеем Моренцем и Евгением Серебряковым, которые были членами подразделения российской внешней разведки 261165. Она занимается военным кибершпионажем, передает французская газета Le Monde.

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В сентябре 2016-го они втроем были в отеле в Лозанне, где тогда остановились участники конференции WADA. На конференции обнародовали отчет Ричарда Макларена о российском допинге. По мнению швейцарских спецслужб, тогда Жолтиков отвечал за логистику и безопасность Серебрякова и Моренця, которые использовали Wi-Fi-сеть отеля для похищения неустановленной информации.

Французская разведка следила за Жолтиковим и передала сведения о нем Швейцарии. Организатор кибератаки оставил Швейцарию в октябре 2018 года, вскоре после атаки.

В апреле 2018-го из Нидерландов выслали 4 агентов ГРУ России, которые пытались осуществить хакерскую атаку против Организации WADA по запрещению химического оружия в Гааге. Это IT-специалисты Алексей Моренец и Евгений Серебряков, а также 2 человека, которые осуществляли оперативное сопровождение - Олег Сотников Алексей Минин.

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  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
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