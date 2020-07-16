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четверг, 16 июля 2020 19:45

Рассказали, кто первым получит вакцину от коронавируса

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Рассказали, кто первым получит вакцину от коронавируса
Страны с низким и средним уровнем дохода смогут первыми получить вакцину от коронавируса. Фото: Reuters

Первый миллиард вакцин от коронавируса будет направлен в страны с низким и средним уровнем дохода.

В первую очередь вакцину могут получить медработники, люди с сопутствующими заболеваниями и те, кому больше 65 лет. Об этом сообщил глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт в интервью РБК-Украина.

Он рассказал, что на данный момент ВОЗ сотрудничает с Коалицией инноваций в обеспечении готовности к эпидемиям и организацией GAVI для распределения двух миллиардов доз этих вакцин по миру.

Хабихт добавил, что списки стран, которые получат вакцину еще нет.

"Сейчас идут дискуссии, какая страна должна быть первой", - отметил глава.

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Сейчас задачей ВОЗ является содействие в разработке критериев и помощь с распределением вакцины среди стран.

"Сейчас в мире производится около 700 тестированей, 22 вакцины проходят клинические испытания в таких странах, как Великобритания, Китай, США, Германия, Южная Корея, Япония и Канада", - сообщил Хабихт.

По его словам, исследования продолжаются.

В мире приостановили ряд программ иммунизации после начала пандемии коронавируса. Это привело к тому, что впервые за почти три десятилетия многие дети не смогли получить комбинированную вакцину от дифтерии, столбняка и коклюша.

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