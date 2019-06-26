Рассказали, как фекалии туристов отравляют склоны Эвереста

Фото: apnews.com

Фекалии туристов и альпинистов отравили склоны Эвереста.

По данным специалистов, в районе лагеря 2, на горе Эверест, в этом году оставили почти 8 тонн экскрементов.

Их нельзя было найти сразу. Они скрыты под толщей снега и появляются на виду лишь когда снег тает. Фекалии также тают, отравляя все, что находится ниже по склону, передает Associated Press.

В этом сезоне кишечными инфекциями заразились восемь из десяти шерпов, которые участвовали в экспедиции по уборке мусора.

При повышении температуры фекальная жижа стекает вниз до базового лагеря (5 334 м). Там живут люди, которые используют снег в качестве источника питьевой воды. Часто воду кипятят, потому что не имеют такой возможности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Исследовали древнюю технологию сохранения воды

Лагерь 2, о котором идет речь, находится на высоте 6 400 м и является одним из промежуточных лагерей на пути к вершине. Выше - лагеря 3 и 4.

В последнем на висоте 8 000 м мусор - ето палатки, которые оставляют альпинисты. Как правило, восходители не тащат их с собой в "последний бросок". Тем более, не несут их вниз, а лишь срезают маркировку, чтобы шерпы не выявили владельцев.

Между прочим, выкапывание одной такой палатки из-под снега и ее транспортировки вниз по склону - это усилия целой бригады шерпов, в течении часа.

29 мая 1953-го альпинисты Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей поднялись на самую высокую гору в мире Эверест. Новость об успехе экспедиции опубликовали 2 июня, в день коронации Елизаветы II. Альпинисты получили рыцарские титулы.