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среда, 26 июня 2019 16:27

Рассказали, как фекалии туристов отравляют склоны Эвереста
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Фекалии туристов и альпинистов отравили склоны Эвереста. По данным специалистов, в районе лагеря 2, на горе Эверест, в этом году оставили почти 8 тонн экскрементов.
Фото: apnews.com
Фекалии туристов и альпинистов отравили склоны Эвереста. По данным специалистов, в районе лагеря 2, на горе Эверест, в этом году оставили почти 8 тонн экскрементов.
Фекалии туристов и альпинистов отравили склоны Эвереста. По данным специалистов, в районе лагеря 2, на горе Эверест, в этом году оставили почти 8 тонн экскрементов.
Фекалии туристов и альпинистов отравили склоны Эвереста. По данным специалистов, в районе лагеря 2, на горе Эверест, в этом году оставили почти 8 тонн экскрементов.
Фекалии туристов и альпинистов отравили склоны Эвереста. По данным специалистов, в районе лагеря 2, на горе Эверест, в этом году оставили почти 8 тонн экскрементов.

Фекалии туристов и альпинистов отравили склоны Эвереста.

По данным специалистов, в районе лагеря 2, на горе Эверест, в этом году оставили почти 8 тонн экскрементов.

Их нельзя было найти сразу. Они скрыты под толщей снега и появляются на виду лишь когда снег тает. Фекалии также тают, отравляя все, что находится ниже по склону, передает Associated Press.

В этом сезоне кишечными инфекциями заразились восемь из десяти шерпов, которые участвовали в экспедиции по уборке мусора.

При повышении температуры фекальная жижа стекает вниз до базового лагеря (5 334 м). Там живут люди, которые используют снег в качестве источника питьевой воды. Часто воду кипятят, потому что не имеют такой возможности.

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Лагерь 2, о котором идет речь, находится на высоте 6 400 м и является одним из промежуточных лагерей на пути к вершине. Выше - лагеря 3 и 4.

В последнем на висоте 8 000 м мусор - ето палатки, которые оставляют альпинисты. Как правило, восходители не тащат их с собой в "последний бросок". Тем более, не несут их вниз, а лишь срезают маркировку, чтобы шерпы не выявили владельцев.

Между прочим, выкапывание одной такой палатки из-под снега и ее транспортировки вниз по склону - это усилия целой бригады шерпов, в течении часа.

29 мая 1953-го альпинисты Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей поднялись на самую высокую гору в мире Эверест. Новость об успехе экспедиции опубликовали 2 июня, в день коронации Елизаветы II. Альпинисты получили рыцарские титулы.

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26
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