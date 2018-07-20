Раскрыли пикантные подробности папируса, которому 2 тыс. лет

Эксперты из швейцарского Базельского университета расшифровали 2000-летний древнеримский папирус. Он раскрывает взгляды античных мыслителей на женскую сексуальность.

Над документом работали ученые начиная с XVI в. Он исписан с обеих сторон и трудно поддавался переводу. Теперь выяснили, что это трактат о том, что происходит с женщинами, которые испытывают сексуальный голод, сообщает Daily Mail.

Ученые применили ультрафиолетовый и инфракрасный свет. Благодаря этому выяснили, что документ является на самом деле несколькими страницами папируса, которые склеились вместе. Разделили с помощью специального инструмента. После этого смогли расшифровать текст.

Профессор античной истории Базельского университета Сабина Хюбнер называет открытие сенсационным. Большинство записей содержат письма, рецепты и медицинские документы. Работа посвящена "истерическому апноэ". Это теория, которая говорит о "блуждающей матке". Она перемещается по телу и вызывает у женщины эмоциональные всплески. Самый сильный этот эффект у одиноких женщин.

Автор: Daily Mail Папирус не могли расшифровать почти 400 лет

Автор: Daily Mail Листы папируса смогли разделить с помощью специальных принадлежностей

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Вероятным автором трактата является античный врач Гален или комментаторы к его работам. Скорее всего, документ использовался как часть книжного переплета. Такое применение нашли старинной рукописи средневековые монахи. Также ученые не исключают, что части папируса могли оказаться в других городах, где изучают древнюю историю - Страсбурге, Лондоне, Берлине или в других местах ", - отметила д-р Хюбнер.

"Отец" античной медицины Гиппократ советовал мужчинам следить, не имеется ли у женщины истерии. Если заметны симптомы, ее надо обмыть с головы до ног горячей водой. Если это не дает результата - охлажденным отваром лавра и мирта. Пациентку следовало кормить капустой и давать капустный сок.