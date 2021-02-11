Раскрыли детали первого разговора Байдена с лидером КНР

Байден назвал одним из своих приоритетов свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион. Фото: Reuters

46-й президент США Джо Байден провел первый телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Главы государств обсудили ситуацию с Covid-19, проблемы климатических изменений и вопросы предотвращения распространения оружия в мире.

Байден назвал одним из своих приоритетов свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион, сообщили в Белом доме.

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"Президент США привержен делу практических, ориентированных на результат обязательств, когда это продвигает интересы американского народа и союзников", - говорится в заявлении.

Байден подчеркнул свою обеспокоенность в связи с ситуацией в Гонконге, по поводу принудительных экономических практик Пекина и нарушений прав человека в Синьцзяне и на Тайване.

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Китай в день инаугурации президента США Джо Байдена, 20 января, ввел санкции против 28 чиновников администрации Дональда Трампа. Под санкции попали экс-госсекретарь Трампа Майк Помпео, советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, экс-директор Национального торгового совета США Питер Наварро.