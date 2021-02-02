Ракета конкурентов Маска упала через пару минут после старта

В этом году компания провела 3 попытки запуска ракеты. Фото: pixabay.com

Китайская частная компания iSpace провела неудачную попытку запуска ракеты-носителя Hyperbola-1.

В компании не называют причины неполадок, сообщает Space News.

Ракета упала на землю через несколько минут после запуска на космодроме Цзюцюань.

В этом году компания провела уже 3 попытки запуска ракеты. До этого iSpace стала первой частной компанией, которая вывела на орбиту ракету-носитель.

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