Ракета конкурентов Маска упала через пару минут после старта

Китайская частная компания iSpace провела неудачную попытку запуска ракеты-носителя Hyperbola-1.
В компании не называют причины неполадок, сообщает Space News.
Ракета упала на землю через несколько минут после запуска на космодроме Цзюцюань.
В этом году компания провела уже 3 попытки запуска ракеты. До этого iSpace стала первой частной компанией, которая вывела на орбиту ракету-носитель.
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