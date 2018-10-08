Показали, в каких домах будут жить люди на Марсе

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Китайская дизайнерская студия Open Architecture вместе с известной компанией производителей телефонов представила прототип минималистичного дома для жизни на Марсе.

"Модуль под названием Mars Case имеет размеры всего 2,4 х 2,4 х 2 м", - рассказывают дизайнеры.

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Дом с естественной циркуляцией энергии полностью перерабатывает отходы. Вода, воздух и энергия будут циркулировать в замкнутой экосистеме, снижая до минимума потребляемые ресурсы, передает ZIK.

Кроме того, дом может легко складываться для перевозки, включая жилой отсек. Разработчики предусматривают возможность удаленного контроля со смартфона.

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