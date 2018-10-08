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понедельник, 08 октября 2018 12:09

Показали, в каких домах будут жить люди на Марсе
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В каких домах будут жить люди на Марсе.
Фото: qingshan
В каких домах будут жить люди на Марсе.
В каких домах будут жить люди на Марсе.
В каких домах будут жить люди на Марсе.

Китайская дизайнерская студия Open Architecture вместе с известной компанией производителей телефонов представила прототип минималистичного дома для жизни на Марсе.

"Модуль под названием Mars Case имеет размеры всего 2,4 х 2,4 х 2 м", - рассказывают дизайнеры.

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Дом с естественной циркуляцией энергии полностью перерабатывает отходы. Вода, воздух и энергия будут циркулировать в замкнутой экосистеме, снижая до минимума потребляемые ресурсы, передает ZIK.

Кроме того, дом может легко складываться для перевозки, включая жилой отсек. Разработчики предусматривают возможность удаленного контроля со смартфона.

Компания Илона Маска SpaceX вернула на Землю первую ступень ракеты Falcon 9. Она выполняла роль разгонного блока.

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