Против SpaceX начали расследование: кто и почему

Против компании Илона Маска SpaceX начало расследование Министерство юстиции США.
Причиной такого поступка стала возможна дискриминация при подборе новых сотрудников, сообщает CNBC.
В прошлом году в мае иностранец пожаловались в ведомство, что компания SpaceX не взяла его на работу на основе того, что он не является гражданином США.
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В SpaceX Минюст подал запрос, чтобы предоставили прокурорам все документы, связанные с этим вопросом, однако в компании Маска им отказали. Теперь ведомство хочет через суд заставить компанию Маска передать все релевантные документы.
В SpaceX пока не прокомментировали новость.
Компания Илона Маска SpaceX осуществила самый массовый по количеству полезных нагрузок запуск в истории космонавтики. На орбиту запустили сразу 143 спутника.
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